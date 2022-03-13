Skoçiç, İran'ı 2022 FIFA Dünya Kupası için önemli bir takım olarak seçti

Skoçiç, 'İran çok büyük bir ülke ve büyük bir potansiyele sahip. İnsanlar futbolu seviyor ve büyük yetenekleri var. İran'daki gençlerin futbol alanında sıklıkla ihmal edildiğini düşünüyorum. Asya'da daha güçlü olamayız çünkü şu anda en iyi takım biziz'dedi.

İran Futol Milli Takımı Asya'da 1., FIFA sıralamasında da 21. sıradadır.

Skoçiç,'İran milli takımı iyi bir seviyede. İran milli takımı o kadar büyük ki beni razı ediyor. Bu takımın teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum ve İran'ı şo ve başka bir takıma transfer için bir takım olarak görmüyorum' diye belirtti.