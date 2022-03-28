Skoçiç, Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olarak faaliyetine devam edecekcak

Geçtiğimiz günlerde İran milli futbol takımının Güney Kore'ye yenilmesinin ardından Skoçiç'in takım liderliğinden uzaklaştırılacağına dair spekülasyonlar yayıldı.

Milli takım medya direktörü Muhammed Cemaat, spekülasyon hakkında yaptığı açıklamda, Skoçiç'in görevden alınacağı yönündeki haberleri reddetti.

Cemaat twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dragan Skucic milli takımın başantrenörüdür ve Futbol Federasyonu yönetim kurulu sözcüsünün doğrudan gerçekleşen resmi ve açık açıklamasına göre, Katar'daki Dünya Kupası'nda teknik kadronunda başında yer alacak' ifadesini kullandı.

Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmiş olan İran milli futbol takımı, Dünya Kupası ön eleme aşamasının son maçında Salı günü 16.00'dan itibaren Meşhed'deki İmam Rıza (AS) Stadı'nda Lübnan ile karşılaşacak.

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