Ertuğrul Sağlam Traktör'de

Traktör Genel Müdür Masum Sohrabi yaptığı açıklamada, "Sağlam ile yapılan ilk müzakerelerin ve anlaşmanın ardından, müzakere sürecini hızlandırmak ve nihai bir anlaşmaya varmak için İstanbul'a gitmiştim" ifadesini kullandı.

Sohrabi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anlaşmaya göre Utku Yürekoğlu, Şahin Uysal ve Tayfun Türkmen, Sağlam'ın teknik kadrosunda göreve alacak kişiler olarak bugün Tebriz'e geldi.

Ayrıca, Sağlam'ın Tebriz'de bulunması ve bir an önce Tebriz'de Traktör'deki çalışmalarına başlayabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılıyor''.

Uzun yıllar Türk iyetemel takımlarında baş antrenör olarak görev yapan ve ayrıca Bursaspor, Malatyaspor ve Traktör'de Sağlam'a yardımcı olarak görev yapan 46 yaşındaki Yürekoğlu'un yanı sıra 43 yaşındaki Türkmen de Osmanlıspor ve Konyaspor gibi Türk takımlarında teknik direktör olarak çalıştı.

İran Premier Ligi 20. haftasında bugün Tebriz'de oynanacak Traktor-Sepahan karşılaşması bugün 14.30'da yapılacak. Traktor'un teknik kadrosuna dün eklenen Muhammed Nusreti bu maçta takımın başında olacak.

19 maçta 15 puanla Traktor, ligin 13'üncü sırasında yer alıyor.

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