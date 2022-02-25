Ertuğrul Sağlam, İran’ın Traktör takımının teknik direktörü oldu

Sağlam ile varılan anlaşma sonucu kendisinin 1.5 yıllığına Traktör takımının teknik direktörlüğünü üstlenmesi beklenmektedir.

Sağlam nihai müzakereler ve imza için gelecek günlerde Tebriz’e gelecektir.

52 yaşında olan Sağlam Samsun Spor, Kayseri Spor, Beşiktaş, Bursa Spor, Eskişehir Spor ve Malatya Spor takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Sağlam daha önce de kısa süreliğine Traktör takımı ile çalışmıştı.

Traktör takımı şu an İran liginde 4. Sıradadır.

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2012