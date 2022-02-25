25 Şub 2022 21:45
Journalist ID: 1942
News Code: 84662868
0 Persons

Ertuğrul Sağlam, İran’ın Traktör takımının teknik direktörü oldu

Ertuğrul Sağlam, İran’ın Traktör takımının teknik direktörü oldu

Tahran, IRNA- Ertuğrul Sağlam, İran’ın önemli futbol takımlarından Traktör takımının teknik direktörü oldu.

Sağlam ile varılan anlaşma sonucu kendisinin 1.5 yıllığına Traktör takımının teknik direktörlüğünü  üstlenmesi beklenmektedir.

Sağlam nihai müzakereler ve imza için gelecek günlerde Tebriz’e gelecektir.

52 yaşında olan Sağlam Samsun Spor, Kayseri Spor, Beşiktaş, Bursa Spor, Eskişehir Spor ve Malatya Spor takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Sağlam daha önce de kısa süreliğine Traktör takımı ile çalışmıştı.

Traktör takımı şu an İran liginde 4. Sıradadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
captcha