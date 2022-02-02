Skoçiç, İran takımının 2022 Dünya Kupası elemelerindeki performansını tatmin edici olarak nitelendirdi

2022 Dünya Kupası elemelerinde A grubu 8. tur maçında BAE ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı. İran Milli Futbol Takımı, 8 maçta 22 puan topladı.

Böylece İran A Grubu tablosunda ilk sırada yer aldı. Karşılaşmanın 48. dakikasındaki tek golü ise golcü Mehdi Tarımi kaydetti.

İran Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi Katar milli takımından sonra Asya'dan gelen ikinci katılımcı oldu.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Azizi Hadim ise BAE'yi mağlup ettikten sonra İran'ın Asya futbolu tarihinde yeni rekorlar kırmayı başardığını söyledi.

BAE Baş antrenörü Bert Van Marwijk, Sonunda performansımız hayal kırıklığı oldu ve sonucu kaybettik.

İran ve BAE takımları 17 defa karşı karşıya gelmiştir. İranlılar için sağlam bir avantaj: 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet. BAE milli takımı 8918 gündür İran takımını yenemedi.

İran Millî Futbol Takımı, 1978, 1998, 2006, 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupalarına katıldı.