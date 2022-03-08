İran'ın efsanevi eski teknik direktörü O'Farrell hayatını kaybetti

İran Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Frank O'Farrell, Milli Takımımızı Asya Oyunları şampiyonu ve 1974 Asya Kupası galibi yaptı.

Frank O'Farrell, Manchester United'de Sir Matt Busby'nin yerine geçmesiyle tanınıyor.

O'Farrell ayrıca 1969'da İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester'ı da çalıştırdı. Finalde Leicester, Manchester City'ye 1-0 yenildi.

Francis O'Farrell (9 Ekim 1927 - 6 Mart 2022), İrlandalı futbolcu ve teknik direktör. Cork United, West Ham United ve Preston North End için kanat yarısı olarak oynadı. Weymouth'a oyuncu-menajer olarak katılmadan önce Futbol Ligi'nde 300'den fazla maça çıktı. Torquay United (üç dönem), Leicester City, Manchester United, Cardiff City, İran ve Al-Shaab'ı yönetmeye devam etti. İrlanda Cumhuriyeti milli takımında oynadı ve 1952 ile 1959 yılları arasında dokuz maça çıktı.