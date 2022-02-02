2 Şub 2022 11:46
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News Code: 84635898
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İran-BAE futbol maçı

Tahran, İRNA- 2022 Katar Dünya Kupası Asya Eleme Turu'nda BAE ile karşı karşıya gelen İran Milli Futbol Takımı, rakibini 1-0 yendi. İran'ın Katar'daki Dünya Kapusı'na katılması kesinleşmiştir. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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