İran-BAE futbol maçı

Tahran, İRNA- 2022 Katar Dünya Kupası Asya Eleme Turu'nda BAE ile karşı karşıya gelen İran Milli Futbol Takımı, rakibini 1-0 yendi. İran'ın Katar'daki Dünya Kapusı'na katılması kesinleşmiştir. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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