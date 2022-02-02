İran Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

2022 Katar Dünya Kupası'nın son eleme turunun yedinci ve sekizinci haftasında İran milli futbol takımı, Irak ve BAE'yi yenerek Katar Dünya Kupası'na bilet kazanmayı başardı.

Bu bağlamda, milli takımların sıralamasının son güncellemesinin 12 Şubat'ta açıklanması planlanıyor ve bu süre zarfında İran'ın bir basamak tırmanması bekleniyor.

Futbol sitesine göre İran, elde ettiği iki galibiyete göre bir basamak yukarı çıkarak Asya'da birinci, dünyada yirminci takım olarak çalışmaya devam edecek. İran, Katar'dan sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Asya takımı oldu.

İran Milli Futbol Takımı, eleme maçlarında Irak'ı ve BAE'yi 1-0 mağlup etmişti. İran'ın iki maçta da gollerini Mehdi Tarımi kaydetti.

Skoçiç'in takımı şu anda 22 puana sahip ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası elemelerinin ilk grup tablosunun zirvesinde yer alıyor.

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