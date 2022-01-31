Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı'ndan İran Futbol Federasyonu Başkanı'na tebrik

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı ,İran Federasyonu Başkanına bir mesaj göndererek'Bu başarı İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu için büyük bir başarı olarak görülüyor ve üst düzeyde başarılar elde etme çabalarını somutlaştırıyor'dedi.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı, İran milli takımının Katar için bir gurur kaynağı olacağından ve sadece İran'da değil, kıtamızın her yerinde yeni nesil oyunculara ve taraftarlara ilham vereceğinden eminim'dedi.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı , 'Tüm İranlıları ve İran milli futbol takımını en içten tebriklerimi ve kutsamalarımı sunuyorum' dedi.