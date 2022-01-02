2 Oca 2022 11:35
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Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımında İran'dan 3 isim

Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımında İran'dan 3 isim

Tahran , İRNA- Mehdi Türabi, Menuçehr Seferov ve Muhammedrıza Ahbari, 2021 Asya Şampiyonlar Ligi'nin seçilen takımında taraftarlarca seçildi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından Asya Futbol Konfederasyonu, çeşitli anketlerde her yarışmanın en iyi oyuncularını seçti ve sonunda seçilen takım tanıtıldı.

İlginç olan nokta ise bu listede iki Persepolis oyuncusu ve Traktör kalecisinin bulunması.

Traktör kalecisi Muhammedrıza Ahbari, 2021 Asya Şampiyonlar Ligi'nde Tacikistan'ın İstiklal takımında forma giyen Persepolis'in savunma oyuncusu Menuçehr Seferov ve Persepolis orta saha oyuncusu Mehdi Türabi, yarışma için seçilen 11 oyuncu arasında yer aldı.

Türabi daha önce yarışmada gol kralı seçilmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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