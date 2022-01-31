İran'da futbol hayat demektir

İran milli futbol takımı geçtiğimiz Perşembe akşamı 2022 Katar Dünya Kupası'nın son eleme turunda Irak milli takımını tek golle mağlup ederek Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantilemiş oldu.

Bu bağlamda bir Hırvat dergisi, İran milli takımının teknik direktörü Hırvat Skoçiç'i överek ona İran Prensi unvanını verdi.

Hırvat dergisi SPORTSKE, İran milli takımının baş antrenörünün performansını övdükten sonra onunla ilgili bir yazı kaleme aldı.

İran milli takımı, Dünya Kupası'nın son etabında Irak'ı mağlup etmeyi başardı ve ardından Dragan Skoçiç liderliğindeki takım Dünya Kupası'na yükseldi. Bu maçın ardından birçok İranlı sokağa döküldü ve sevinç gösterileri yaptı.

İran milli takımının başantrenörü, milli takımın İran futboluna gelmeden önceki durumuna vurgu yaptı. Skoçiç, 'Mark Wilmots, Dünya Kupası elemelerinde iki mağlubiyetle başarısız bir performans sergiledi ve İran bile elenmenin eşiğindeydi ama biz imkansızı başardık. Turnuvanın o zamanlarında tek bir puan bile kaybetmemize izin verilmiyordu. Son olarak İran futbolu tarihinin Dünya Kupası'na en hızlı yükselişini gösterdik' dedi.

İran futbolunun küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çeken Skoçiç, 'İran milli takımının Asya'daki öneminin ve bu takımın teknik direktörü olmanın ne demek olduğunun farkında değiller. İran, dünyada saygı duyulan büyük bir futbol ülkesidir. Irak'a karşı kazanılan zafer ve halkın mutluluğu gerçekten harikaydı. İnsanların mutlu olduğunu ve sokaklara döküldüğünü görmek beni çok mutlu etti. İranlılar futbolu seviyor ve futbol için yaşıyorlar. İran kesinlikle bir futbol ülkesi. Irak'a karşı kazanılan zaferden sonra her şey yanıyordu!' ifadesini kullandı.

Milli takımımızın başantrenörü Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndan beklentileriyle ilgili, 'Bizi hafife almasınlar. İran, önceki Dünya Kupalarında güçlü milli takımlarla rekabet edebileceğini gösterdi. Son Dünya Kupası'nda İspanya'ya 1-0 yenildik ve beraberlik için birkaç fırsat yakaladık. Bir önceki Dünya Kupası'nda Messi ile Portekiz ile 1-1 berabere kaldık veya Arjantin'e 1-0 yenildik. İran'ın çok güçlü bir ekibi var. Bazı pozisyonlarda eksiğimiz var ama bazı pozisyonlarda oyuncularımız dünya çapında' diye belirtti

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