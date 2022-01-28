FIFA, İran takımının Dünya Kupasına yükselmesini farklı şekilde duyurdu

İran Milli Futbol Takımı dün Irak karşısında kazandığı 1-0 galibiyetle 2022 Katar Dünya Kupası’na yükselmeyi başardı.

FIFA’nın resmi sayfasında İran’ın Futbol efsaneleri Ali Dayi, Ali Kerimi, Mehdi Mehdevi Kiya ve Cevad Nekunam görüntüleri vardır. Görüntde 1998 Dünya Kupasında İranlı futbolcu Hamid Stili’nin ABD’ye attığı gole sevinç yansıtılmaktadır.

FIFA görüntünün açıklanmasında, ‘’ Sizin yolunuzu bir sonraki nesil devam etmekte, İran furbol efsaneleri İran’ın 6. kez Dünya Kupasına yükselmeyi kutluyorlar.’’ diye yazdı.

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2012