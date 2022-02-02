Abidzade ve Nurefken, Dünya Kupası elemeleri 8. haftasının seçilen takımında

Katar'daki 2022 Dünya Kupası elemelerinin üçüncü aşamasının sekizinci haftasında İran milli futbol takımı BAE bariyerini 1-0'lık bir skorla geçerek A Grubu'nda 22 puanla ilk sıraya yerleşti.

SofaScore sitesi, bu müsabakaya katılan 12 takımın oyuncularının performanslarını inceleyerek, İran milli takımının kalecisi ve stoperinin de yer aldığı haftanın seçilen takımını tanıttı.

SofaScore'da Emir Abidzade 7.6 ve Umud Nurefken 7.5 puan aldı. İki İranlı oyuncuya ek olarak, bu haftaki takımda Güney Kore'den üç oyuncu, Japonya'dan iki oyuncu, Irak'tan iki oyuncu, Vietnam'dan bir oyuncu ve Umman'dan bir oyuncu yer alıyor.

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