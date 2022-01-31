İran Milli Futbol Takımı, 1 Şubat'ta BAE ile oynayacak

İran ve BAE takımları 17 defa karşı karşıya gelmiştir. İranlılar için sağlam bir avantaj: 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet. BAE milli takımı 8918 gündür İran takımını yenemedi.

27 Ocak Perşembe günü, İran Milli Futbol Takımını 1: 0'lık bir skorla mağlup etti ve A Grubu tablosunda en az ikinci sırayı aldı.Karşılaşmanın 48. dakikasındaki tek golü ise golcü Mehdi Tarımi kaydetti.

Böylece İran Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi Katar milli takımından sonra Asya'dan gelen ikinci katılımcı oldu.

İran Millî Futbol Takımı, 1978, 1998, 2006, 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupalarına katıldı.