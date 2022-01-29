30 Oca 2022 02:18
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İran-BAE maçı seyircisiz oynanacak

İran-BAE maçı seyircisiz oynanacak

Tahran, İRNA- Korona ile Mücadele Kurulu'nun aldığı karara göre İran ve Birleşik Arap Emirlikleri milli futbol takımları arasındaki maç seyircisiz oynanacak.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlığında yapılan toplantıda, artan korona vakaları nedeniyle İran ve BAE milli futbol takımları arasındaki maçın seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Üyeler ayrıca şehirlerin rengini belirleme kriterlerinin yanı sıra bu renklerin kısıtlamaları ve etkilerinin Ulusal Korona Genel Merkezi'nin ihtisas komitelerinin toplantılarında güncellenmesine ve ardından Ulusal Korona toplantısında onaylanmasına karar verdi.

A Milli Futbol Takımımız Perşembe günü Irak'ı Mehdi Tarımi'nin tek golüyle mağlup ederek Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

İran takımının Dünya Kupası ön elemelerindeki bir sonraki maçı 1 Şubat Salı günü saat 18.00'de BAE'ye karşı Azadi Stadyumu'nda oynanacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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