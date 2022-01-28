Skocici: İran’ın Dünya Kupasına yükselmesi ile kendimi ispatladım

Skocic maç sonrası yaptığı açıklamada İran halkını tebrik ederek bu yolda başarılı şekilde devam etme ve sonraki maçlarda da başarılı olma temennisinde bulundu.

Irak ile karşılaşmanın zor bir karşılaşma olduğunu İranlı futbolcuların diğer maçlarda olduğunu gibi bu maçtada iyi oyun sergilediklerini ifade eden Skocic, her iki takımın da sorunların olduğunu İran takımının yıldız oyuncusu Taremi’nin sabah saatlerinde takıma katılabildiğini söyledi.

Yükselmek için bir öçok zorluğu aştıklarını ifade eden Skocic, korona’nın yanında bir öok baskıyı geride bıraktıklarınıi bazılarının kendisine inanmadığını fakat bu yükselme ile kendisini ispatladığını söyledi.

Skocic, kazanılan zaferin mutluluğunu tüm İran halkına hediye ettiklerini söyledi.

Skocic, sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam edeceğini ve planının İran ile Dünya Kupasına katılmak olduğunu söyledi.

İran Milli Futbol Takımı, dün gece Irak ile Tahran Azadi Stadyumunda oynadığı maçı 1-0 kazandı. İran bu zaferle 19 puanla elemelerin sonuna 3 hafta kala Dünya Kupasına yükselme başarısını gösterdi.

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2012