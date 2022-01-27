Galibaf, İran Futbol Takımının Dünya Kupasına yükselmesini kutladı

Galibaf, İran halkının sporcuları ile onur duyduğunu belirterek, bu zaferi İran millet ve futbolcularla teknik takıma kutladı.

Cumhurbaşkanı Reyisi de yayınladığı mesajda, İran Milli Futbol Takımının zaferinin İran milletini sevince boğduğunu belirterek, takımın tüm oyuncuları ve teknik elemanları tebrik etti ve başarılarının devamını temenni etti.

İran Milli Futbol Takımı, bugün Irak karşısında oynadığı başarılı oyun sonucu Katar 2022 Dünya Kupasına yükselmeyi başardı.

Tahran Azadı Stadyumunda 9354 futbolsever kadın ve erkekler karşısında oynana oyun sonucu 1-0 İran lehine oldu.

Karşılaşmanın tek golü iki günden beri Tahran’a gitmeye çalışan fakat kar yüzünden Türkiye’de mahsur kalan ve bu sabah Tahran’a varan İran’ın Porto takımında oynayan milli oyuncusu Mehdi Taremi tarafından fileleri süsledi.

İran takımı bu zaferle elemelerin 7. haftasında ve elemelerin tamamlanmasına 3 hafta kala 19 puanla 6. kez dünya kupasına yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın hakemi Avusturalyalı Christopher James idi. Korona’dan dolayı her iki tamımın da bazı oyuncularından mahrumdu.

FIFA Temsilcisi, oyunun düzenlendiği şartlar ve stadyumda mevcut huzurun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mohammad Mohber ve Spor Bakanı Seyyid Hamid Seccadi de seyircilerin içinde karşılaşmayı izlediler.

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2012