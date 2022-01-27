İran Milli Futbol takımının antremanı

Tahran, IRNA- İran Milli Futbol Takımı Irak ile bugün oynayacak maç öncesi 26 oyuncu ile antreman yaptı.
İlgili haberler
-
Sepahan ve Urmiye Hemyari kadın futbol maçından görüntüler
İsfahan, İRNA- İsfahan Sepahan kadın futbol kulübü ile Urmiye Hemyari kadın futbol kulübü arasındaki…
-
İran Kadınlar Milli Futbol Takımı kampı
Tahran, İRNA- İran Kadınlar Milli Futbol Takımı kampı, Futbol Akademisi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı:…
-
İran-Güney Kore Futbol Karşılaşmasından kareler
Tahran, IRNA- İran- Tahran Azadi Stadyumunda düzenlenen Güney Kore karşılaşması 1-1 sona erdi.
-
İran Kadınlar Milli Futbol takımı ve 20 Yaş Altı Kızlar takımı karşılaşması
Tahran, IRNA- İran Kadınlar Milli Futbol takımı ve 20 Yaş Altı Kızlar takımı karşılaşması 2-0…
yorumunuz