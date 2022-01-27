27 Oca 2022 12:37
Journalist ID: 1942
News Code: 84628456
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İran Milli Futbol takımının antremanı

Tahran, IRNA- İran Milli Futbol Takımı Irak ile bugün oynayacak maç öncesi 26 oyuncu ile antreman yaptı.

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