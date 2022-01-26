26 Oca 2022 19:49
Journalist ID: 1942
News Code: 84627928
0 Persons

Skocic: Irak takımını yenme gücüne sahibiz

Skocic: Irak takımını yenme gücüne sahibiz

Tahran, IRNA- İran Milli Futbol Takımı Antrenörü Dragan Skocic, Irak takımına saygı duyduğunu, genç bir takım olduklarını fakat İran takımının Irak takımını yenme gücünün olduğunu söyledi.

Skocic, Irak takımı ile karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Korona’dan dolayı skınıtılar yaşadıklarını, 4 oyuncularının hala korona ile boğuştuğunu, ideal durumda olmadıklarını fakat sahaya inciklerinde zafer kazanabileceklerini söyledi.

Irak takımının antrenörünü tanıdığını ve yarınki oyundan ne istediklerini bildiğini ifade eden Skocic, mevcut şartlardan dolayı takımda bazı değişiklikler yapacağını söyledi.

Irak Milli Takımı Antrenörü Zeliko Petroviç de düzenlediği basın toplantısında futbolcularının bazılarının koronalı çıkmasının sorunlara yol açtığını sorunlarının İran’dan büyük olduğunu söyledi.

Skocic: Irak takımını yenme gücüne sahibiz

Karşılaşmanın Asya’da önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Petroviç, İran ve Güney Kore’nin Dünya Kupasına çıkmayı garantilediklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha