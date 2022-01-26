Skocic: Irak takımını yenme gücüne sahibiz

Skocic, Irak takımı ile karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Korona’dan dolayı skınıtılar yaşadıklarını, 4 oyuncularının hala korona ile boğuştuğunu, ideal durumda olmadıklarını fakat sahaya inciklerinde zafer kazanabileceklerini söyledi.

Irak takımının antrenörünü tanıdığını ve yarınki oyundan ne istediklerini bildiğini ifade eden Skocic, mevcut şartlardan dolayı takımda bazı değişiklikler yapacağını söyledi.

Irak Milli Takımı Antrenörü Zeliko Petroviç de düzenlediği basın toplantısında futbolcularının bazılarının koronalı çıkmasının sorunlara yol açtığını sorunlarının İran’dan büyük olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın Asya’da önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Petroviç, İran ve Güney Kore’nin Dünya Kupasına çıkmayı garantilediklerini söyledi.

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2012