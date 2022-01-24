İran milli futbol takımının yüzde 77’i yurt dışında oynayan oyunculardan oluşmakta

İran Milli Furbol Takımı Antrenörü Dragan Skoçiç İran milli takım listesini açıkladı. Listede 27 oyuncu ve 6 yedek vardır.
Listede yer alan oyunculardan 21’i yurt dışında çeşitli takımlarda oynayan oyunculardır ve sadece 6 futbolcu İran takımlarında yer almaktadır.
İran milli takımı 2022 Dünya Kupası oyunları çerçevesinde 16 puan ile kendi grubunun lideridir.
Tahran, IRNA- İran milli takımı kampına davet edilen futbolcuların yüzde 77’si yurt dışında farklı takımlarda oynayan oyunculardan oluşmaktadır.
İran Milli Furbol Takımı Antrenörü Dragan Skoçiç İran milli takım listesini açıkladı. Listede 27 oyuncu ve 6 yedek vardır.
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