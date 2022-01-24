İran milli futbol takımının yüzde 77’i yurt dışında oynayan oyunculardan oluşmakta

İran Milli Furbol Takımı Antrenörü Dragan Skoçiç İran milli takım listesini açıkladı. Listede 27 oyuncu ve 6 yedek vardır.

Listede yer alan oyunculardan 21’i yurt dışında çeşitli takımlarda oynayan oyunculardır ve sadece 6 futbolcu İran takımlarında yer almaktadır.

İran milli takımı 2022 Dünya Kupası oyunları çerçevesinde 16 puan ile kendi grubunun lideridir.