AFC'den İran kadın milli futbol takımının teknik direktörüne övgü

Asya Futbol Konfederasyonu'nun internet sitesinde yer alan yazıda şu ifadelere yer verildi:

'İran kadın takımı ilk kez Uluslar Kupası'na katılırken, kadın milli futbol takımının başantrenörü Meryem İrandost, sezonda başarılı olmamızla birlikte bu yarışmalarda bakış açımızı da değiştirmeliyiz diyor.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun (Bu Benim Oyunum) adlı en son çok popüler serisinde, AFC web sitesi İran'ın Uluslar Kupası'na nasıl ulaştığını ve ülkemiz kadın futbolunun geleceğini anlatıyor.

Birçokları için bu hikaye, Asya Milletler Kupası eleme süreciyle ilgili iyi bir duyguydu, ancak İrandost için bu kupaya terfi etmek hayatının ve işinin zirvesidir.

İran milli kadın futbol takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 2021 elemelerine katıldığında dünyada 72. sıradaydı ve Uluslar Kupası'na hiçbir zaman katılmamıştı.

2010, 2014 ve 2018 Asya Kupalarına katılmaya çalıştılar, ancak başarısız oldular, ancak Özbekistan Oyunları'ndaki moralleri ve performansları onlara tarihi nitelikler kazandırdı ve İran kadın futbolunun görünümünü değiştirdi'.

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