Sare Civanmerdi, dünyadaki kadın topluluğunun elçisidir

Dünya Federasyonu başkanı bu eylem hakkında yaptığı açıklamada, 'Tebrik kartı için Sare'nin fotoğrafını kullandığımız için mutluyuz. Alanındaki en iyi sporculardan biridir ve bunu Tokyo 2020 Oyunlarında bir kez daha gösterdi. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların elçisi olarak hizmet ediyor ve Paris'teki 2024 Paralimpik Oyunlarında onun daha da parlamasını görmeyi umuyoruz' diye belirtti.

İran'ın altın kızı Sare Civanmerdi, atıcılıkta üç Paralimpik altın madalyasını kazandı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda iki altın madalya ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir altın madalya daha kazanan Civanmerdi ayrıca 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

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