5 Oca 2022 15:55
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Asya Kupası'nı 2 İranlı kadın hakem yönetecek

Asya Kupası'nı 2 İranlı kadın hakem yönetecek

Tahran, İRNA- Asya Futbol Konfederasyonu, 2 İranlı kadın hakemi 2022 Asya Milletler Kupası'nın hakemliğine davet etti.

Hindistan'daki Asya Kadınlar Futbol Kupası'nda İranlı kadın hakemler düdük çalacak.

İran Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Asya Kadınlar Futbol Kupası, 20 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Hindistan'ın ev sahipliğinde 3 grupta 12 takımın yarışmasıyla düzenlenecek.

AFC, İran'dan Mehsa Kurbani ve Mehnaz Zakayi'nin bu müsabakalarda hakem ve Ensiye Mafinejad'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağını bildirdi.

Ayrıca İranlı kadın futbol takımı ilk kez Asya Kadın Milletler Kupası'na katılmayı başardı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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