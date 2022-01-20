İzzeullahi, Danimarkalı Futbolseverlere veda etti

İzzetullahi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve Valey takımının kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Kendisinin bu takımın tarihinin bir parçası olduğundan onur duyduğunu ifade eden İzzetullahi, takım arkadaşlarına da teşekkür etti ve bir gün yeniden görüşme temennisinde bulundu.

1.5 senon Valey takımında oynayan İzzetullahi, Katar’ın Elğarafe takımına transfer olmuştur.

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2012