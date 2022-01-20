20 Oca 2022 12:13
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News Code: 84620484
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İzzeullahi, Danimarkalı Futbolseverlere veda etti

Tahran, IRNA- İranlı Milli Futbol Takımı ve Danimarka’nın Vayle Takımı oyuncusu Said İzzetullahi takım taraftarlarına bir veda mesajı yayınladı.

İzzetullahi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve Valey takımının kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Kendisinin bu takımın tarihinin bir parçası olduğundan onur duyduğunu ifade eden İzzetullahi, takım arkadaşlarına da teşekkür etti ve bir gün yeniden görüşme temennisinde bulundu.

1.5 senon Valey takımında oynayan İzzetullahi, Katar’ın Elğarafe takımına transfer olmuştur.

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2012

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