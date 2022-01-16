Tarımi, Portekiz futbol liginin ilk yarısında en iyi ikinci forvet oldu

Portekiz Ligi'nin ikinci yarısına Porto 47 puanla lider, Sporting Lizbon üç puan azla ikinci yarıda başladı.

Gol Point sitesi, Tarımi'nin adını da içeren sezonun ilk yarısında her pozisyonda en iyi üç oyuncu listesini açıkladı. Porto'nun İranlı forveti, ligin ilk yarısında 9 gol 6 asistle oynadı ve Portekiz medyasından 6.78 puan aldı.

Tarımi'nin önünde takım arkadaşlarına 14 gol atıp 2 de asist yapmayı başaran Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez yer aldı. O, Golpoint web sitesinde 7.18 puan aldı.