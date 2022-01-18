Cazip transferleri bekleyen sekiz İranlı lejyoner

Yerli ve yabancı futbolda transferlere tanık oluyoruz. Bazı İranlı lejyoner oyuncularının ya sadık müşterileri var ya da ayırma aletini kendileri ayarladı.

Serdar Azmun

Zenit ile olan test sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Rus kulübü, İranlı yıldızın sözleşmesini uzatmadığı için İranlı forvetinden para kazanmak için onu bir kış müşterisine satmak istemiyor. Yabancı gazetecilerin haber ve iddialarına göre Lyon, Newcastle ve Juventus takımları, milli futbol takımımızın forvet oyuncusunu kendine çekmeye çalışıyor.

Emir Abidzade

Bir veya iki İspanyol medya kuruluşuna göre, Seviya takımı Abidzade'nin üç buçuk milyon avro karşılığında transferini talep etti.

Allahyar Seyyadmeniş

Resmi olarak Fenerbahçe'ye dönen Allahyar, yine de başka bir takıma katılabilir. Hull City ve Anderlecht, Belçika, onun en ciddi müşterileri arasında yer alıyor.

Ramin Rızaiyan

Katar'ın Al-Siliyah Kulübü, Ramin'i ana kulübü Al-Duhail'e geri döndürmek için Rızaiyan ile resmen yollarını ayırdı. Elbette bu kulüp Ramin'i tutmak istemiyor ve bu da yaklaşık dört yıl sonra Persepolis'e dönüşüyle ​​ilgili söylentileri artırıyor.

Ali Alipur

Persepolis'e dönmesi pek olası olmayan bir diğer oyuncu ise Ali Alipour. Ali, bu sezon Marttimo'da daha iyi bir durum buldu ve birçok maçta düzeltildi, ancak performansı çok iyi değildi ve Marttimo'nun takımının Portekiz lig tablosunda ilginç bir durumu yok.

Mehdi Gaedi

BAE'deki pek kabul edilebilir olmayan performansa rağmen Celtic, Mehdi Gaedi'yi kış döneminde İskoçya'ya getirme durumunu yakından takip ediyor.

Muhammed Muhibbi

Görünüşe göre Santa Clara Club, İranlı futbolcular için mutlu bir yer değil. Ancak Muhibbi Sipahan takımına geri dönebilir.

Said İzzetullahi

Danimarkalı Villa takımının oyuncusu İzzetullahi, bu takımda iyi bir performans sergilemesine rağmen, Katar Al-Gharafah Kulübü tarafından transfer olunabilir.

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