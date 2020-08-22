22 Ağu 2020 11:42
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News Code: 83917346
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İranlı lejyoner çift Belçika'da

İranlı lejyoner çift Belçika'da

Tahran, İRNA- İranlı çift Ali Kuluzade ile eşi Yasemin Fermani'nin bu sezon Belçika erkek ve kadın futbol liglerinde lejyoner olarak oynacağı açıklandı.

Eski Melevan Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Yasemin Fermani'nin bu yıl Belçila Şarluva takımında oynacağını duyuran eşi Ali Kuluzade, 'Bugün eşimin bütün transfer imza işlemleri yapıldı ve o bu sezon Belçika'da oynayacak' dedi.

Kuluzade de halihazırda Şarluva Erkek Futbol Takımı'nda lejyoner olarak kariyerine devam etmektedir.

Böylece ilk defa bir İrnlı çift, yurt dışında aynı anda lejyoner olarak futbol oynayacak.

Fermani'den önce ise İsfahan Zoh Ahen takımı oyuncusu Gülnuş Hüsrevi, Konakspor'la sözleşme yaparak ilk İranlı kadın lejyoner olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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