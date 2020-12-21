İranlı lejyoner 2020'de dünyanın en iyi futsal oyuncuları arasında yer aldı

Yeni sezonda Benfica'ya katılan İranlı futbolcu Tayyibi, Futsal Feed sitesi tarafından 2020'de dünyanın en iyi futsal oyuncu adayları arasında yer aldı.



En iyi futbolcu seçimi kullanıcıların oylarıyla yapılacak. Bu site 5 futsal pozisyonundaki oyuncuları tanıtarak kullanıcılardan oylarıyla en iyi oyuncuları seçmelerini istedi. Tayyibi bu ankette sol kanatta yer almaktadır.

Site Tayyibi ile ilgili olarak, 'Bu İranlı futsalcı, Kazakistan'ın Gayret Kulübü ile şampiyonluğu kazandıktan sonra Benfica'ya transfer oldu. Şimdiye kadar Portekiz liginde 6 gol atmayı başarmıştır' ifadesini kullandı.