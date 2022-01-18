İranlı Kadınlar Dünya Futbol Kupası'na katılmayı planlıyor

Meryem İrandost liderliğindeki İran kadın milli futbol takımı, ilk kez Asya Milletler Kupası'na katılmak için Hindistan'da. Bu yarışmalar 2023 Dünya Kadınlar Futbol Kupası'na katılmaya hak kazanan maçlar olduğu için önemi geçmişe göre ikiye katlandı. Ev sahibi Hindistan dışında, beş takım Dünya Kupası kotasını kazanabilecek.

AFC Kupası, takım sayısının sekizden 12'ye yükseldiği bir durumda düzenleniyor. Müsabakalar dört takımdan oluşan üç grupta ve her gruptaki ilk iki takım ve ilk üç üçüncü takımdan ikisi ile yapılıyor.

Asya'dan, ev sahibi Avustralya hariç, beş takım doğrudan Dünya Kupası'na ve iki takım Uluslararası Play-off'lara yükselecek. Bu, yarı finale kalan dört takımın turnuvaya katılmasını sağlayarak çeyrek finalde kaybeden takımlardan en az bir takım dünyanın en büyük futbol etkinliğine katılma hakkı kazanacak.

Avustralya nedeniyle Asya'dan Dünya Kupası'na ulaşmanın karmaşıklığı

Elbette, takımların Kadınlar Dünya Kupası'na yükselme mekanizması o kadar basit değil.

Avustralya milli kadın futbol takımının Dünya Kupası'na ev sahibi olarak katılmasına izin verilmiş, ancak Asya Kupası'na da katılması planlanmaktadır.

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