2021'deki en iyi futsal adayları arasında üç İranlı da yer aldı

Futsal Planet sitesi, her yıl olduğu gibi 2021'de de en iyi futsal kategorlerindeki adayları açıkladı. Listede üç farklı bölümde üç İranlının ismine yer verildi.

Milli futsal takımımız ve Mes Süngün takımının kalecisi Alirıza Samimi, dünyanın en iyi 10 kalecisi arasında yer aldı.

Uluslararası futsal hakemi Gelare Nazımi, dünyanın en iyi hakemi için ilk 10 aday arasında yer alırken, İran'ın milli kadın futsal kalecisi Ferzane Tevessüli, dünyanın en iyi kadın kalecisi unvanına aday gösterildi.

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