Korona Kurulu milli futbol takımı maçlarında seyircilerin katılmasını kabul etti

Twitter hesabından açıklama yapan Bahadıri Cehromi, 'Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Korona Kurulu, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın İran milli takımının maçlarına seyircilerin katılması talebini kabul etti' ifadesini kullandı.

Seyirciler için tavan sayının sınırlı olduğunu dile getiren Bahadıri Cehromi, 'Sağlık talimatlarına uyulması zorunludur ve talimatların yerine getirilip getirilmediğini izlemekten Spor Bakanlığı sorumludur' diye ekledi.

İran milli futbol takımı 2022 Dünya Kupası eleme turunun devamında 27 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde sırasıyla Irak ve BAE'yi ağırlayacak.

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