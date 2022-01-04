4 Oca 2022 21:22
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News Code: 84602716
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İranlı futbolcu FIFA Puskas ödülünün adayı oldu

İranlı futbolcu FIFA Puskas ödülünün adayı oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için açıklanan nihai 3 kişilik listede Mehdi Taremi de yer aldı.

Listede Arjantin, İran ve Çekya’dan 3 futbolcu yer almaktadır.

Listede Arjantinli Erik Lamela, Arsenal- Tottenham (İngiltere Premier Ligi) maçında attığı golle, Çekya’dan Patrick Schick, Çekya- İskoçya maçında attığı göl (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) ve İranlı Mehdi Taromi, Chelsea- Porto maçından attığı golle ( UEFA Şampiyonlar Ligi) aday gösterildiler.

FIFA Puskás Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödüldür.

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2012

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