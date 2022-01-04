İranlı futbolcu FIFA Puskas ödülünün adayı oldu

Listede Arjantin, İran ve Çekya’dan 3 futbolcu yer almaktadır.

Listede Arjantinli Erik Lamela, Arsenal- Tottenham (İngiltere Premier Ligi) maçında attığı golle, Çekya’dan Patrick Schick, Çekya- İskoçya maçında attığı göl (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) ve İranlı Mehdi Taromi, Chelsea- Porto maçından attığı golle ( UEFA Şampiyonlar Ligi) aday gösterildiler.

FIFA Puskás Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödüldür.

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2012