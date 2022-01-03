2 İranlı futbolcu Asya kıtasının en iyi lejyonerleri arasında

China Titan Sport dergisi, geçen yıl eski kıtanın en iyi lejyonerlerini seçti. Buna göre İran milli takımının iki yıldızı antik kıtanın en iyi lejyonerleri arasında yer aldı.

Rapora göre, Tottenham Hotspur yıldızı Sun Hyung-min geçen yıl parladı, Tottenham için 17 gol attı ve 242 puan alarak onu en iyi kıta lejyoneri yaptı.

Sun'ın ardından İran milli takımı ve Zenit Club'ın forveti Serdar Azmun 111 puanla üçüncü sırada yer alırken, Porto'nun İranlı golcüsü Mehdi Tarımi 90 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Bu derecelendirme, AFC üye federasyonlarından 37 uzman tarafından verilmektedir. Bu ankette Alirıza Cihanbahş 5 puanla ve Emir Abidzade 2 puanla 18. ve 22. sırada yer aldı.

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