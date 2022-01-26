26 Oca 2022 15:34
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News Code: 84627497
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İran- Irak Futbol karşılaşması yarın yapılacaktır

İran- Irak Futbol karşılaşması yarın yapılacaktır

Tahran, IRNA- İran Milli Futbol Takımı ve Irak arasında 2022 Dünya Kupası Asya elemeleri karşılaşması 10 bin seyircinin katılımıyla yarın Tahran’da oynanacaktır.

Yarınkı karşılaşmaya sağlık protokolleri çerçevesinde aşı, maske ve mesafeye uyularak seyirciler de alınacaktır. 
İran takımının önemli oyuncularından Taremi, Portekiz’den karşılaşmaya katılmak için İstanbul’a gelip daha sonra Tahran’a uçması gerekirken, İstanbul’daki kar fırtınasından dolayı uçağı Dalaman’a iniş yaptı ve hala bu kenttedir.
Bugün, İran takımının karşılaşma öncesi son antremanı düzenlenecektir ve Taremi’nin antremana yetişmesi mümkün gözükmemektedir ve İran yarın saat 18’de Azadi stadyumunda Irak ile oynayacağı karşılaşmada önemli oyuncusundan mahrum kalacaktır. 
İran’ın diğer önemli oyuncusu Sedar Azmoun da Korona’dan dolayı yarınki maçta bulunmayacaktır.

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