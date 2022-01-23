İran Kadın Milli Futbol takımı Çin’e yenildi

İran Kadınlar Milli Futbol Takımı, Asya Kupası'nın ilk maçında Hindistan takımı ile (0:0) berabere kalmıştı.
İran Kadınlar Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmasında Çin’e 7-0 yenildi.
Çin, 1991, 2003 ve 2007 Dünya Kupaları'nda çeyrek finale çıktı, 1995'te Dünya Kupası'nı dördüncü, 1999'da da dünya ikincisi oldu ve 2011 Dünya Kupası'na katılamadı. AFC Kadınlar Asya Kupası, 20 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında düzenlencek. İlk kez, kıtanın en iyi 12 kadın futbopl takımı 2022 Kadınlar Asya Kupası'nda yer alıyor.
Tahran,İRNA -İran Kadınlar Milli Futbol Takımı,Hindistan'da AFC Kadınlar Asya Kupasında İran Kadınlar Milli Futbol Takımı, Çin'e yenildi.
İran Kadınlar Milli Futbol Takımı, Asya Kupası'nın ilk maçında Hindistan takımı ile (0:0) berabere kalmıştı.
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