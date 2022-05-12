Katar Kralı'nın Tahran'da karşılanma töreni

Tahran, İRNA- Resmi ziyarette bulunmak üzere siyasi ve ekonomik üst düzey bir heyetin başında İran'a gelen Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, bugün Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından karşılandı. Kameraman: Emin Celali
İlgili haberler
-
Cumhurbaşkanı Reisi:
Her türlü yabancı müdahale, bölge güvenliğine zarar veriyor
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Kralı ile düzenlediği ortak basın toplantısında…
-
Devrim Lideri:
İsrail rejimi bugün Arap ülkelerinin korktuğu veya ona tamah ettiği durumda değildir
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Tahran'ı ziyaret eden Katar Kralı Şeyh Tamim…
-
Katar Kralı Tahran'da
Tahran, İRNA- Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin…
-
Katar, İsrail Rejiminin 4000 Yerleşim Birimi İnşa Etme Projesine Dair Uyarıda Bulundu
Tahran, İRNA- Katar hükumeti Siyonist İsrail rejiminin Batı Şeria’da 4000 yerleşim birimi inşa…
-
Katar Dünya Kupası sırasında İran'a yolculuk yapanlardan vize ücreti alınmayacak
Tahran, İRNA- Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası…
yorumunuz