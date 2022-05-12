Katar Kralı'nın Tahran'da karşılanma töreni

Tahran, İRNA- Resmi ziyarette bulunmak üzere siyasi ve ekonomik üst düzey bir heyetin başında İran'a gelen Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, bugün Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından karşılandı. Kameraman: Emin Celali