Katar, İsrail Rejiminin 4000 Yerleşim Birimi İnşa Etme Projesine Dair Uyarıda Bulundu

Katar Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yayınladığı bir bildiride uluslararası toplumun hemen Siyonist İsrail rejiminin 4000 yerleşim birimi inşa etme projesini engellemek için harekete geçmesini ve Siyonist İsrail rejiminin işgal edilmiş Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmesini durdurması yönünde çağrıda bulundu.



Söz konusu bildirinin devamında Siyonist İsrail rejiminin yerleşim birimleri inşa etme projelerinin iki ülke çözüm yolu doğrultusundaki uluslararası çabalar karşısında ciddi bir tehdit olduğu ve uluslararası kararlar ve Arap barış projesi operasyonu karşısında büyük bir engel olduğu yer alıyor.



Siyonist İsrail rejimi yakın bir zamanda Batı Şeria’da işgalci Siyonistler için Batı Şeria’da 4000 yerleşim birimi inşa etme projesinin taslağını onaylayacak.



Siyonist medyalarda yer alan haberlere göre Siyonist rejimi sorumluları bu doğrultuda ABD’li yetkililerle yüz yüze görüşmeler düzenlemiş.



Filistinli Direniş Güçleri, Siyonist İsrail rejiminin işgalci politikaları ve Filistin milletine karşı cinayetleri giderek artarken Türkiye, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı ülkelerin söz konusu rejimle ilişkilerini normalleştirmesi veya derinleştirmesi Siyonist rejimini cesaretlendirdiğini defalarca belirtti.





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