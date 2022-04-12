Dünya Kupası seyircileri için İran vizesinin kaldırılması inceleniyor

Kiş ve Keşm adalarının Dünya Kupası seyircilerine ev sahipliği teklifine değinen Zargami, ''Katar Dünya Kupası, futbolseverlerin İran serbest bölgeleri ile turizm kapasitelerini yakından tanımaları için elverişli bir fırsat. Kiş ve Keşm adaları, uygun altyapıları ve müsabakalara yakınlık nedeniyle iyi avantajlar barındırıyor'' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı: İran, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası futbolseverlerinin girişine hazır

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran ve Katar arasındaki kapsamlı işbirliği programının düzenlendiğine değinerek, ''İran, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası futbolseverlerinin girişine hazır ve bu, turizm sektörünün aktifleşmesi için bir fırsat'' dedi.

Dünya Kupası 2. İnceleme Toplantısında konuşan Muhbir, İran'ın futbolseverlerin ülkeye girmesindeki kapasitesini kullanması gerektiğini ifade ederek, ''Tahran ve Doha'nın Dünya Kupası sırasında ortak işbirliği yapması, iki ülkenin uzun vadede çeşitli alanlardaki ilişkilerini güçlendirmesi için güzel bir imkan yaratır'' diye konuştu.

İran özel sektörünün Dünya Kupası'na ilişkin sektörlerle iç içe olmasının önemine değinen Muhbir, ''İran'ın Katar'daki fuarı, Dünya Kupası sırasında gıda, destek, ikamet ve güzergah ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konular, özel sektörünün önemli faaliyet alanları olabilir'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish