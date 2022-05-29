29 May 2022 13:58
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Hamas: Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesine İzin Vermeyiz / Seferberlik İlan Ediyoruz

Hamas: Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesine İzin Vermeyiz / Seferberlik İlan Ediyoruz

Tahran, İRNA- Filistin Direniş hareketleri Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesine izin vermeyeceğini belirterek seferberlik ilan etti. Siyonist askerler Filistinliler özellikle de gençlerin Mescid-i Aksa’ya girmesine izin vermiyor.

Siyonist İsrail güçlerinin Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa’ya girmesine izin vermiyor. Filistinli gençler Mecsid-i Aksa’nın giriş kapılarının önünde namaz kılıyor. Siyonist İsrail güçleri Filistinlilerin etrafını sarmış durumda.

Öte yandan Knesset’in radikal üyesi İtamar Ben-Gvir de diğer Siyonistlerle beraber bugün Mescid-i Aksa’ya gireceğini bildirdi.
 

Filistinli Direniş güçleri halktan Mescid-i Aksa’yı koruyup savunmalarını istedi.

Hamas Siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya girmesi ve kışkırtıcı eylemlerini “Bayrak yürüyüşü” öncesi başlamasıyla eş zamanlı olarak seferberlik ilan etti.

Hamas yayınladığı bildiride Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesine izin vermeyeceklerini tekrar belirterek işgalci Siyonistlerin planlarını yenilgiye uğratacağını açıkladı.

Bugün Siyonistler iki ayrı aşamada Siyonist askerlerin koruması altında Mescid-i Aksa’ya girip Yahudilik törenlerini uygulayacaklar. Mescid-i Aksa’ya giren Siyonistler kışkırtıcı eylemler yapıp “Filistinlilerin bu topraklardan atılsın, Araplar öldürülsün” sloganları atarak geçici İsrail rejimi bayraklarını açtı.
 



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