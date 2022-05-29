Siyonist İsrail Rejimi “Bayrak Yürüyüşü” İçin Kudüs’teki Asker Sayısını Oldukça Artırdı

Filistinli haber kaynaklarının yayınladığı rapora göre Siyonist İsrail rejimi bugünün (Pazar) ilk saatlerinden itibaren “bayrak yürüyüşü” öncesi işgal altında olan Kudüs’te askerlerinin sayısını artırmış bulunuyor.
Siyonist medyası da sahte İsrail rejimi Ordusu “bayrak yürüyüşü”nün düzenlenmesinden ötürü Filistinlilerle çatışmaya girmek için askerlerini Şam Kapısı bölgesinde takviye etmeyi gece yarısından itibaren başladığını belirtti.
Öte yandan Filistinliler yeşil çizgi içerisinden Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışıyorlar ve Siyonist İsrail askerleri Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesini önlüyor.
Bugün yerel saat ile 16:00’da düzenlenecek olan “bayrak yürüyüşü” öncesi yaklaşık 3 bin işgalci İsrail askeri Siyonistlerin yürüyüşü rotasında bulunan sokaklar ve mahallelerde yerleşmiş bulunuyor.
Siyonistler “bayrak yürüyüşü”nü Kudüs’te Müslümanların yaşadığı mahallelerden geçen yollardan düzenleyecek.
Öte yandan “Times of Israel” gazetesi polis İsrail polisinin bugün “bayrak yürüyüşü”nden ötürü büyüyen tüm gerginlikler ve çatışmalara rağmen Knesset’in radikal sağcı üyesi İtamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’nın avlusuna girmesine izin verilmesi bekleniyor ifadelerini kullandı.
Öte yandan Haaretz gazetesi polis yetkililerinden Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’yı girmesinin Filistinliler ve Siyonistler arasındaki güvenlik koşulları ve çatışmaların artmasına sebep olacağını aktardı.
Söz konusu gazetede yayınlanan rapora göre başta Şin Bet olmak üzere farklı İsrailli güvenlik kurumları yetkililerinin “bayrak yürüyüşü” güvenlik değerlendirmesi toplantısına katılmıştı ve Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya girmesine karşı çıkmamıştı.
Öte yandan Hamas Siyonistlerin “bayrak yürüyüşü”ne dair uyarıda bulunarak tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Filistin Direnişinin “bayrak yürüyüşü”ne karşı birçok seçeneği olduğunun altını çizmişti.
Haniye bugün düzenlenecek olan “bayrak yürüyüşü”ne ilişkin “Tüm seçenekler masada. Yüm senaryolar için hazırız.” ifadelerini kullandı.
Haniye bu doğrultuda yaptığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Bizim “bayrak yürüyüşü” ve Mescid-i Aksa’ya saygısızlık ve hakaretlere karşı birçok seçeneğim var. Bugün Pazar günü koşulları gelişmelerine karşı hazır olan bir üçlümüz var. Bunlar İslam Ümmeti, Filistin milleti ve Direniştir. Biz tüm senaryolar için hazırız.”
Tüm Filistinli Direniş hareketleri Filistin halkından Siyonistlerin Müslümanların kutsallarına karşı komplolarını etkisizleştirmek için el-Aksa’da toplanmalarını istedi ve Siyonist İsrail rejiminin Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya her türlü saldırının İsrail rejimi için çok kötü sonuçlar doğuracağı yönünde uyarıda bulundu.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- Siyonist İsrail rejimi “bayrak yürüyüşü” adlı Siyonistlerin gösterilerine karşı Filistinli Müslümanların tepkisinden korkusundan ötürü yürüyüşün düzenleneceği yollarda asker sayısını oldukça artırmış bulunuyor. Filistinliler Müslümanların kutsallarını korumak için sokaklarda.
Filistinli haber kaynaklarının yayınladığı rapora göre Siyonist İsrail rejimi bugünün (Pazar) ilk saatlerinden itibaren “bayrak yürüyüşü” öncesi işgal altında olan Kudüs’te askerlerinin sayısını artırmış bulunuyor.
İlgili haberler
-
Pazar Günü Planlanan Bayrak Yürüyüşüyle İlgili 3 Senaryodan Söz ediliyor
Filistin Direnişi Savaşa Hazırlanıyor
Tahran, İRNA- İşgal altındaki Kudüs'te Pazar günü yapılması planlanan bayrak yürüyüşüne az…
-
Siyonist Rejimi Askerleri Kudüs’te 4 Filistinliyi Tutukladı
Tahran, İRNA- Siyonist rejimi askerleri Batı Şeria’ya düzenledikleri saldırıların devamında…
-
Türkiye'den 15 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanlığı düzeyinde İsrail'e ziyaret
Tahran, İRNA- Türkiye'den 15 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanlığı düzeyinde İsrail'e ziyaret…
-
Türkiye Halkı Talihsizlik Gününde İşgalci İsrail’e Karşı Düşmanlıklarını Tekrar Belirtti
İstanbul, İRNA- Türkiye halkının Nekbe gününde lazerle Boğaz köprüsüne “Kahrolsun İsrail” yazısını…
-
İsrail rejimi askerleri şehit muhabirin cenaze törenine katılanlara saldırdı
Tahran, İRNA- İsrail rejimi askerleri, Elcezire televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu…
-
Biden, Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkarmayacak
Tahran, İRNA- ABD merkezli Politico gazetesi, ismini açıklamadığı bazı güvenlik kaynaklarına…
-
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif
İsrail’in İran’ın Etrafında Üssünün Olmasına Tahammül Göstermeyiz
Kum, İRNA- İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif İran’ın Siyonist İsrail rejiminin…
-
İsrail ve ABD savunma bakanları bir araya geldi
Tahran, İRNA- Siyonist İsrail rejiminin İran’ın nükleer gücü ve bölgedeki etkisiyle ilgili…
-
Amerikan Ortadoğu Uzman: İran ABD’yle Karşılaşmalarında Kazandı
Tahran, İRNA- ABD’li Ortadoğu meseleleri uzmanı ve aynı zamanda Trump’ın danışmanlarından Walid…
-
SİYONİST İSRAİL REJİMİNİN İRAN KORKUSU GİDEREK BÜYÜYOR
Tahran, İRNA- Bir süredir ara verilen Viyana’daki nükleer müzakereleri sonuçsuz bırakmak isteyen…
yorumunuz