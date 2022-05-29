29 May 2022 13:43
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News Code: 84770921
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Yüzlerce Siyonist “Bayrak Yürüyüşü” Öncesi Mescid-i Aksa’ya Girdi

Yüzlerce Siyonist “Bayrak Yürüyüşü” Öncesi Mescid-i Aksa’ya Girdi

Tahran, İRNA- “Bayrak Yürüyüşü” Öncesi Yüzlerce Siyonist Mescid-i Aksa’ya Girdi. İsrail rejimi askerleri Mescid-i Aksa’nın girişlerini kapatarak Filistinlilerin mescide girmesine izin vermiyor.

Birkaç dakika önce Siyonist yerleşim birimleri sakinleri İsrail rejimi polisi ve askerlerinin yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde Mescid-i Aksa’ya girdi.

Öte yandan Siyonist İsrail rejimi güçleri Mescid-i Aksa’nın farklı avlularında yerleşmiş bulunuyor. Rejimin askerleri el-Kabli musallası kapısını kilitleyerek bir yandan içeride namaz kılan Filistinlileri hapsetti diğer yandan da diğer Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girmesini önlemeye çalışıyor.

Siyonist rejimi polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girmesini yoğun tedbirle engellemeye çalışıyor ve sadece bazı 40 yaşı üzeri Filistinlilere Mescid-i Aksa’ya girmesine izin veriyor.

İşgalci rejimin tüm güvenlik tedbirlerine rağmen bugünün ilk saatlerinden itibaren yüzlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya girmeyi başardı ancak çoğu Filistinli de Mescid-i Aksa’ya giremedi ve mescidin giriş kapılarında namaz kıldı.

 





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