İngiltere Ukrayna’ya Daha Fazla Silah verecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cuma gecesi Almanya Şansöylesi Olaf Scholz’un yanında Londra’da yaptığı konuşmada Avrupa’nın Rusya’nın enerjisine bağımlılığını azaltmak istediğinden ötürü İngiltere ve Almanya’nın enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji konusunda işbirliği yapmaya kararlı olduğunu belirtti.



İngiltere Başkabanı açıklamasının devamında “Biz enerji temini sistemlerimizi bir gecede değiştiremeyiz. Buna rağmen Putin’in savaşının da bir gecede sona ermeyeceğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Johnson konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün İngiltere’nin 100 milyon Sterlin daha Ukrayna silahlı güçlerine 1. seviye teçhizat göndereceğini bildiriyorum. Söz konusu teçhizat STARStreak hava füzeleri ve 800 tank imha füzesinden oluşuyor.”



İngiltere Başbakanı bundan önce de Ukrayna’ya askeri ve savunma teçhizatı yardımını büyük bir miktarda artıracağını bildirmişti.







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