Pentagon: Rusya’nın 60 Bin Kişilik Askeri Güç Alımı Yapmaya Çalıştığına Dair Bazı Delillerimiz Var

Adının bilinmesini istemeyen Pentagon yetkili Cuma günü bazı gazetecilere yaptığı açıklamasında ABD’nin yaptığı değerlendirmelere göre Rusya’nın söz konusu 60 bin kişilik alımı Ukrayna’daki güçlerini takviye etme hedefiyle yaptığını söyledi.



Söz konusu ABD’li yüksek yetkili açıklamasının devamında Rusya’nın bu hedefe ulaşmakta ne kadar başarılı olacağının takip edilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayarak söz konusu güçlerin ne kadar askeri eğitime sahip oldukları ve hangi bölgeye sevk edileceklerinin önemli bir husus olduğunun altını çizdi.



ABD’li yetkili Rusya’nın şu an Ukrayna’ya sevk edilen güçlerin değerlendirilen potansiyelinden yüzde 85’ine sahip olduğunu tahmin etti.



Pentagon yetkilisi Ukrayna’da öldürülen Rus güçlerin sayısına ilişkin hiçbir sayıyı onaylamayı kabul etmedi ancak ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin sevkiyat ve destek sorununu henüz tam olarak çözemediğine inandığını belirtti.









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