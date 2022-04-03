ABD ve İsrail'in hegemonik hedeflerini ihmal eden her İslam ülkesi, Müslümanların hışmına uğrayacak

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, mübarek Ramazan ayının gelişini kutlayarak, Irak halkına ve tüm dünya Müslümanlarına ilahi bereketler diledi.

Irak'ın birliğini, bağımsızlığını ve güvenliğini desteklediklerini kaydeden Reisi, ''İran İslam Cumhuriyeti, Irak halkının çıkarlarının gerçekleşmesini ve bu ülkede güçlü bir hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Irak'taki en ufak bir güvensizliğin tüm bölgenin zararına olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Tahran ve Bağdat'ın sadece komşu değil, kardeşlik ve akrabalık ilişkisine sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için iyi adımlar atıldı ve ilişkilerin gelişmesinden yanayız'' diye belirtti.

Bölgede yabancıların müdahalesi olmadan güvenlik ve barışın sağlanması çabalarına vurgu yaptıklarını dile getiren Reisi, "Aradan geçen zaman, Devrim Lideri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman milletlere sempati duymadığı yönündeki açıklamasının meşruiyetini kanıtlamıştır. Yabancıların sadece kendi çıkarlarının ve hakimiyetlerinin peşinde oldukları açıktır. ABD'nin ve Siyonist rejimin hegemonik hedeflerini göz ardı eden bölgedeki herhangi bir ülke, hem kendi ulusunun çıkarlarını ayaklar altına alır, hem de Müslüman ulusları kızdırır'' diye açıkladı.

Bölgedeki krizlerin çözümü sadece bölge içinde ve dış müdahale olmadan mümkün

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Ramazan ayının gelişini kutlayarak bölgesel zorlukların aşılması için iki ülke arasında ortak işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tahran ve Bağdat'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok ortak noktası ve hedefi olduğuna dikkati çeken Salih, ''İşbirliği ve koordinasyon seviyesini güçlendirerek, milletlerimizin ve bölge milletlerinin çıkarlarını sağlamak için yararlı ve etkili adımlar atabiliriz. Bölgedeki krizlerin çözümü, sadece ülkelerin kendi iradesi ve dış müdahale olmaksızın bölge içinde mümkündür'' diye konuştu.

İran ve Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Salih, "İki ülkenin ekonomik kapasiteleri iki ülkenin çıkarlarına hizmet edebilir" diye ekledi.

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