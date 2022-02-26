İran-Irak ticari ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

Fuarın müdür Alirıza Sadrzade, İRNA'ya yaptığı açıklamada, Ülkenin komşu ülkelerle ticari ilişkilerin genişletilmesine dayanan ekonomik planlarına göre Irak'ın İran'ın ana ticaret merkezlerinden biri olarak özel bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Irak'taki çatışmanın sona ermesinden sonra yeniden yapılanma süreci bir süredir devam ediyor, bu nedenle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin büyük potansiyele sahip olduğuna şüphe yok. İki ülke ticaret hacmşi geçen yıl 7.5 milyar doları geçti" dedi.

İmar sürecinin bu pazarda iş adamları, tüccarlar ve tabii ki İranlı üreticilerin varlığı için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Sadrzade, 'Bu temelde ve son iki serginin düzenlenmesinden edinilen deneyimler kullanılarak, fuar döneminde İranlı ve Iraklı işadamları arasında daha fazla iletişim sağlamak için fuarın gelecek yıl yapılması planlandı' diye konuştu.

Irak'taki en büyük finansal ve ekonomik etkinlik olan Uluslararası Yatırım Fuarı'nın her yıl bu ülkedeki yatırım meraklılarının yoğun katılımıyla ve Türkiye, BAE, Mısır, İran ve Suudi Arabistan'dan yatırım projelerinin tanıtımıyla düzenleneceğine işaret eden Sadrzade, 'Büyük endüstriler, ithalatçılar, yatırımcılar, aşiret liderleri, bankalar, sigorta şirketleri ve borsalar gibi finans sektörlerinde Irak'tan ekonomik aktivistlerin büyük varlığı göz önüne alındığında, tanışma ve kapsamlı ekonomik ilişkiler kurma fırsatı var' diye belirtti.

Irak'ın şu anda artan petrol gelirleriyle karşı karşıya olduğunu ve bunun hükümetin büyük yatırımlar yapmasına olanak tanıdığını, diğer ülkelerde yaşayan çok sayıda Iraklının geri dönmesinin ülkede yeni bir kapitalist sınıf yarattığını dile getiren Sadrzade, 'Sergideki İran standının temel amacı, güvenli yatırım için Irak vatandaşlarına İran'daki yatırım fırsatlarını tanıtmaktır' değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin kültürel ve dini ortak noktalarına atıfta bulunan Sadrzade, "İki ülkenin kültürü, gelenekleri ve tabii ki dini, Iraklı sermaye sahipleri için bir faktördür. Iraklıların İran pazarına girme konusundaki yüksek ilgisine rağmen ne yazık ki birçoğu İran'da yatırımın doğru ve yasal yönünü bilmiyor' diye ekledi.

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