Irak Dışişleri Bakanı: İran ile en iyi ilişkileri kurmak için can atıyoruz

Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan Şeyhül-İslami ile Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu sırasında bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki taraf, bölgedeki tüm güvenlik ve siyasi durumu, İran ile P4+1 arasındaki müzakere sürecini ve bunun bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki olumlu sonuçlarını görüştü" denildi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin derinliğini ve iki dost ulusun çıkarlarını vurgulayarak, günümüz dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlara dayandığını, ortak tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ve milletler arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ukrayna-Rusya krizinin küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarını ve iki komşu ülkede mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve istikrar ve kalkınma için ortak çabaların hızlandırılması gereğini görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyhül-İslami ise Tahran'ın dış politikasının ilkelerinden birinin Irak'ı birçok yönden desteklemek ve şehirlerini yeniden inşa etmeye yardım etmek olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish