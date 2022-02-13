Irak, İran ile en üst düzeyde spor işbirliği istiyor

Hammoodi, İran Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri ile yaptığı görüşmede İran ve Irak arasındaki iyi spor işbirliğine değindi.

Ayrıca Irak'taki İran Ulusal Serbest Güreş takımı kampına atıfta bulunan Hammoodi, İran'ın deneyimlerini bu ülke ile paylaşması için çağrıda bulundu.

İran Olimpiyat Komitesi Baikanı Rıza Salihi Emiri de Tahran ve Bağdat'ın spor işbirliğini geliştirme konusunda Mutabakat Zaptı imzaladığını ve eğitim ve antrenör değişimi alanlarında işbirliği kurmak için kapsamlı bir plan tanımladığını söyledi.

Salihi Emiri her iki tarafın Tahran ve Bağdat'ta kamp kurmanın yanı sıra ileri spor kursları düzenlemeyi kabul ettiğini kaydetti.