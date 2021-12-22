22 Ara 2021 18:45
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İran ve Irak Milli Olimpik Komiteleri İşbirliği Protokolü imzaladı

İran ve Irak Milli Olimpik Komiteleri İşbirliği Protokolü imzaladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Milli Olimpiyat Komiteleri İşbirliği Protokolü imzaladılar.

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Seyyid Rıza Salihi Emiri Başkanlığındaki İran Milli Olimpiyat heyeti, Irak milli Olimpiyat komitesi ile yaptığı görüşmeler sonrası işbirliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamada protokolün 9 maddeden oluştuğu ve hedefinin iki ülke arasındaki spor işbirliğinin artması, doping ile mücadele, kadınlar arasında sporun artmasıdır.

İran heyeti Bağdat temasları çerçevesinde bazı spor tesislerini ziyaret etti.

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