20 Mar 2022 02:52
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İran filmi Filipinler'deki Pambojan Film Festivali'nde en iyi uluslararası kısa film oldu

İran filmi Filipinler'deki Pambojan Film Festivali'nde en iyi uluslararası kısa film oldu

Tahran, İRNA- Alirıza Sadi'nin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Doğumun Ölümü adlı kısa film, Filipinler'deki 7. Pamboçya Uluslararası Film Festivali'nde ikinci kez uluslararası gösterimde En İyi Uluslararası Kısa Film ödülünü kazandı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Alirıza Sadi, senaryosunu Cevad Hurşa'nın yazdığı Doğumun Ölümü adlı bu film, ikinci dünya göstriminde 7. Pambujan Uluslararası Film Festivali'nde en iyi uluslararası kısa film ödülünü kazanmayı başardı.

2009'dan beri Filipinler'de düzenlenen Filipinler Pambujan Uluslararası Film Festivali, her yıl dünyanın dört bir yanından bağımsız filmleri ağırlıyor.

Doğumun Ölümü adlı kısa filmin oyuncuları Tanaz Bide ve Perviz Ağazade. Filmin özeti şöyledir: "Doğum günü hediyeleri her zaman hoş değildir. Bazen hayatı ölüme yaklaştırabilir. Bugün Sara'nın doğum günü ve ona bir hediye gönderildi".

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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