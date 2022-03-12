Vehim'den Korkuya, Türkiye Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi

İman Daveri'nin yazıp yönettiği bu film, İstanbul'da düzenlenen 5. Altın Buğday Festivali'nde korku filmi dalında en iyi kısa film seçildi.

Bu festival, yeni sinemacılar, ulusal ve uluslararası forumlarda eğitime imza atan festivalleri, ustalık sınıfları, eğitim atölyeleri ve film kampları içinde dünya çapında sinemaseverleri tek çatı altında buluşturuyor.

Festivalin amaçlarından biri kazanabilecek rekabetle mücadele etmek ve gerçek, profesyonel ve adil sinemacıların festivalin yönetimini planlamasını sağlamak, tüm sinemacıları kucaklamak ve taleplerine cevap vermektir.

Bu kısa film, Chicago, Los Angeles, Birmingham, İngiltere, Marina Delri, California gibi birçok uluslararası festivalin yanı sıra Avrupa ve Asya festivallerinde seyirci ile buluşmuştur.

İman Daveri, uluslararası etkinliklerde kısa ve uzun metrajlı filmleri ile çokça ödüle değer görülmüştür.

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